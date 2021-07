Ilsi conferma come una delle squadre più attive in questa prima fase del mercato estivo. Ufficializzati, messa in archivio anche la pratica, che torna a disposizione di Pioli: prestito biennale da 3 milioni di euro (1,5 a stagione) con diritto di riscatto a 22 milioni e controriscatto in favore del Real Madrid a 27; firmato in giornata il contratto che lo lega ai rossoneri almeno fino al 2023 e messe le mani sulla numero, che erediterà da Calhanoglu. Maldini e Massara però non si fermano, Brahim è un tassello ma non basta per completare il roster di trequartisti e per questo in settimana ripartiranno i lavori, soprattutto quelli per- Il fantasista croato piace e molto alla dirigenza rossonera: per qualità, per duttilità (può agire sia da trequartista centrale che da esterno destro) e per l'esperienza internazionale già maturata.. Prime schermaglie, non le ultime perché è nei piani di Maldini e Massara insistere su questa pista. Molto dipenderà dai nuovi dialoghi con l'agente di Vlasic, per capire se sarà lo stesso trequartista a forzare la mano chiedendo la cessione al CSKA, ma il nome è ancora alto nella lista del Milan: l'ufficialità di Brahim Diaz è in arrivo, ma il Diavolo non si accontenta.@Albri_Fede90