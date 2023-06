Cinque gol alla prima stagione in Serie A da protagonista e una rete pesantissima, quella che ha regalato la salvezza al Lecce a Monza. Su rigore dopo un infinito recupero. Lorenzo Colombo ha lasciato il segno a Lecce, e il Milan, proprietario del cartellino, non è rimasto a guardare. Tanto da aprire la cassa per controriscattare la punta classe 2002 nata a Vimercate, periferia di Milano.



Controriscattare appunto, perchè i salentini, forti dell'accordo stilato una estate fa, lo avevano riscattato per una cifra prossima ai 2,5 milioni di euro. Immediato l'intervento del duo Moncada-Furlani, decisi a sborsare 3 milioni di euro per riportarlo a casa. Un affare a conti fatti per tutti. Il Lecce ha guadagnato dall'operazione, il Milan ha visto crescere un ragazzo che potrà dare tanto nel futuro.



Futuro non immediato, visto che il progetto dei rossoneri è quello di far fare al 21enne ulteriore esperienza nella massima serie. Colombo infatti, verrà girato nuovamente in prestito in Serie A: in tal senso si registrano i primi movimenti. Percorso simile a quello della punta 21enne lo farà pure Marco Nasti, altro gioiellino della cantera rossonera. Reduce da una stagione dai gol pesantissimi a Cosenza (4 in 25 presenze), il 19enne di Pavia andrà a giocare un'altra volta in prestito. Ancora da capire la categoria.