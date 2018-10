Il colpo Lucas Paquetà è di quelli di primissimo piano, sia per le qualità del giocatore, corteggiatissimo da mezza Europa, sia per l'investimento che il Milan ha deciso di fare su di lui. Il trequartista del Flamengo sarà infatti pagato 35 milioni di euro bonus compresi e con un contratto di 5 anni inciderà e non poco sul bilancio rossonero. Per questo in vista delle prossime sessioni di calciomercato il club rossonero ha puntato un colpo potenzialmente a parametro zero per rinforzare il centrocampo.



ASSALTO A RAMSEY - Aaron Ramsey è stato a lungo uno dei talenti più richiesti dell'intera Europa. Il classe '90 ha raggiunto ora, all'Arsenal la piena maturità, ma non ha alcuna intenzione di rinnovare quel contratto in scadenza 30 giugno 2019 e che, quindi, lo rendo un potenziale acquisto a costi contenuti a gennaio prima che si scateni l'asta a colpi di rialzi salariali per prenderlo a parametro zero. Secondo il Corriere dello Sport il neo ad Ivan Gazidis potrebbe fungere da leva per sbloccare l'affare e i contatti con il suo agente sono già stati avviati. Aspettano Paquetà il Milan si muove ancora e Ramsey è in cima alla lista dei desideri.