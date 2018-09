Aaron Ramsey e l’Arsenal sempre più lontani. L’autorevole Times in Inghilterra non ha dubbi: il centrocampista gallese, in scadenza di contratto a giugno 2019, non rinnoverà il proprio accordo con i Gunners. La trattativa è in piedi da tempo, ma il giocatore non ne vuole sapere di prolungare. Anche ieri Unai Emery l’ha schierato in campo dall’inizio nel match vinto 2-0 contro il Watford, ma Ramsey non ha brillato. Testa altrove? Può essere. Tutto ruota attorno alla lunga e complessa trattativa per il rinnovo, la cui mancata chiusura è una delle principali accuse rivolte dai tifosi londinesi al futuro amministratore delegato del Milan Gazidis.



DERBY MILANESE - Il rischio di perdere Ramsey a zero nell’estate 2019 si fa sempre più concreto, per questo l’Arsenal è pronto a cedere il giocatore già nel mercato invernale, in modo da non perderlo a parametro zero. Il prezzo di certo non sarà elevato, per questo i top club europei ci pensano. Tra questi c’è anche il Milan: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Ramsey è più di un’idea, anche se al momento non è una priorità immediata per i rossoneri. Nonostante Gazidis sponsorizzi l’acquisto, non c’è al momento la volontà di interferire nella trattativa tra il gallese e l’Arsenal. Il Milan attende l’evolversi degli eventi per inserirsi eventualmente all’inizio del 2019, ma interessata alla vicenda c’è anche l’Inter. La società nerazzurra è vigile: il profilo di Ramsey piace al direttore sportivo Ausilio. I due club milanesi fanno parte del lungo elenco di squadre che valutano i margini dell’operazione che si preannuncia comunque onerosa per quanto riguarda l’ingaggio: servono non meno 6-6,5 milioni di euro netti a stagione per convincere Ramsey.