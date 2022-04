ci mette la faccia, anche sui social. Curioso scambio avvenuto nelle ultime ore, con il Milan che posta un video contenente gli interventi del centrale inglese e un tifoso che, come molti altri, commenta: "Sì però bisogna segnare, grazie".Non si fa attendere la replica di Tomori stesso: "Hai ragione", semplice ma deciso, per ribadire la determinazione dei rossoneri nel reagire dopo due 0-0 consecutivi. O magari un commento di stizza per un problema che certo non dipende dal suo reparto...