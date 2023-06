Non sono bastate le doppie sedute, gli allenamenti extra e la genetica da guerriero di Ibra: ancora a parte, lo svedese non ha recuperato dalla lesione al gemello mediale del polpaccio destro, risalente al 23 aprile - durante il riscaldamento nel match vinto per 2-0 dai rossoneri a San Siro contro il Lecce – e dovrà dare il suo ultimo saluto - nella sfida casalinga contro il Verona - ai tifosi rossoneri non sul prato verde del Meazza. Non sarà quindi a disposizione di Pioli per l'ultima giornata di Serie A.. Il commiato, infatti, sembra già pronto e le ultime indiscrezioni ci hanno regalato le prime scritte sui banner pubblicitari dello stadio meneghino. Godbye. Arrivederci Dio.Il suo percorso da calciatore professionista non è apparentemente finito, come riferito a Stile, inserto de La Gazzetta dello Sport: Sto bene, sto bene. Ho lavorato tanto, ho forzato tanto, non solo quest’anno anche l’anno scorso. Ma quando ero ko, la squadra aveva bisogno. E quando hai fatto una cosa per tutta la vita, quando sai cosa devi fare ma non riesci a farlo, allora continui, perché non ti dai pace, io non mi do pace.Ma ci deve essere anche gioia in quello che fai, non posso non avere pace in quello che so fare da numero 1, giocare a calcio.”. E il supereroe svedese ha fatto capire che da Milano non ha alcuna intenzione di andarsene:M’importa solo di tornare in campo. Sono orgoglioso di essere un giocatore del Milan, sono qua per aiutare la squadra in campo”.– distante dalle parole di Scaroni che, condizioni fisiche permettendo, auspicava un proseguimento della storia d’amore tra Ibra e il Milan -Un anno fa il rinnovo di contratto fu un atto dovuto, una scelta obbligata, un riconoscimento per chi aveva contribuito a risollevare il Milan dalle ceneri del 5-0 di Bergamo nel dicembre 2019 e l’aveva riportato a maggio ‘22 sul tetto del calcio italiano.: un posto in dirigenza oppure all’interno dello staff tecnico di Pioli. Presupposto che si basa su una decisione fondamentale: che lo svedese scelga di appendere gli scarpini al chiodo.Lo stesso amministratore delegato brianzolo non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti del gigante svedese. Lo stesso Ibra ha parlato di questo interessamento:Contatti costanti, continui che alimentano quella voglia matta di Z di continuare a lottare, continuare a essere importante, continuare a dare libero sfogo alla sua natura, continuare a fare ciò che sa fare meglio da tutta la vita: giocare a calcio. E allora si contano le settimane, i giorni, le ore.E sarà lui - come sottolineato anche da Pioli nella conferenza stampa della vigilia - a decidere il suo destino: "Deciderà con tutta onestà, con grande responsabilità quello che sarà il suo futuro.Quello che sarà il futuro lo deciderà lui e lo deciderà il club". Intanto, San Siro, i tifosi e il Milan si preparano a salutare il proprio condottiero, la propria divinità con l'iniziativa volta a ringraziare il giocatore per questi anni insieme.Il 30 giugno sta arrivando, le scelte importanti sembrano ormai state fatte dal Milan. Ora la palla passa a Zlatan Ibrahimovic.