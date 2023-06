L'avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan rischia seriamente di concludersi senza il saluto sul campo. L'attaccante svedese ha svolto anche oggi un lavoro personalizzato per recuperare dall'infortunio patito ad inizio aprile e le possibilità di vederlo in campo domenica sera a San Siro contro l'Hellas Verona, 38ª e ultima giornata di Serie A, sono ormai pochissime.



ADDIO? - Una brutta notizia, considerando che il 30 giugno scadrà il contratto che lega Ibra al Milan, con la situazione che in un anno è cambiata drasticamente rispetto all'anno scorso. All'epoca il suo rinnovo era una mossa quasi obbligata, un riconoscimento per il contributo nella vittoria dello scudetto, oggi però le sue condizioni fisiche sono diverse e diverse anche le priorità del club. Le chance di un nuovo prolungamento per lo svedese sono minime, anche a cifre basse con gli attuali 1,5 milioni di euro a stagione. Il momento dell'addio si avvicina e per Ibra potrebbe mancare anche l'ultima passerella.