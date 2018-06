Il mercato è l'ultimo dei pensieri per il Milan in questi giorni. Dal Lussemburgo è partito il bonifico da 10 milioni di euro del presidente cinese Yonghong Li, che ora deve trovare altri 30 milioni entro fine giugno per tenersi la società. Altrimenti al suo posto subentrerà il fondo statunitense Elliott.



BOMBER - Eppure la dirigenza italiana si muove anche in vista della prossima campagna acquisti estiva. Ieri sera il ds Mirabelli era a Torino per Italia-Olanda: occhi sull'attaccante del Lione, Depay. Secondo Tuttosport, il nazionale Oranje classe 1994 ex Manchester United e PSV Eindhoven è stato promesso a Gattuso. La Gazzetta dello Sport fa altri due nomi per l'attacco del Milan: lo spagnolo Morata (Chelsea) in caso di Europa League, altrimenti il colombiano Falcao (Monaco) in cambio del portoghese André Silva. Ma prima ci sono ben altri problemi da risolvere.