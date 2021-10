Il Milan non vuole fermarsi. Dopo nove vittorie e un pareggio nelle prime dieci giornate di campionato, i rossoneri di Stefano Pioli si apprestano alla complicatissima trasferta dello stadio Olimpico di Roma contro gli uomini di Josè Mourinho, in programma domenica 31 alle 20.45, nel positicipo dell'undicesima giornata di Serie A.



THEO E BRAHIM VERSO IL RIENTRO DAL 1' CONTRO LA ROMA - Dopo la fondamentale vittoria di martedì sera contro il Torino, nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra, oggi in molti si sono presentati a Milanello, con il primo posto e la possibilità di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici che fungono da motore alla base della voglia dei calciatori. Dal centro sportivo, nonostante manchino ancora tre giorni alla gara, arrivano le prime indicazioni di campo: i rientranti Brahim Diaz e Theo Hernandez (già entrato nel secondo tempo con i granata), sono risultati da poco negativi al Covid, stanno bene e vanno entrambi verso una maglia da titolare contro la Roma.



REBIC ANCORA A PARTE, VERSO IL FORFAIT - Notizie non ancora positive invece per quanto concerne Ante Rebic. Diversi i dubbi sul suo ritorno all'Olimpico: il croato continua a sentire dolore alla caviglia, dopo il problema accusato contro il Verona, e anche oggi ha svolto lavoro personalizzato, seppur sul camapo. Fondamentale capire se domani tornerà o meno in gruppo, ma le possibilità che possa recuperare per la sfida con la Roma diminuiscono.