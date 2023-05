Milan contro Tolosa in Europa League, difficile, ma non impossibile. Uno scenario credibile se il Milan chiude al terzo posto il girone di Champions League della stagione 2023-24 e il Tolosa, che giocherà l'Europa grazie al primo successo nella storia in Coppa di Francia, passerà il suo gruppo di Europa League. In quel caso che succede? I due club hanno la stessa proprietà, il gruppo RedBird e l’articolo 5 dei regolamenti Uefa dice chiaramente che "nessun club che partecipa ad una competizione UEFA per club, può direttamente o indirettamente detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che vi partecipi".



COSA PUO' SUCCEDERE - Nessuno vuole mettere le mani avanti, tanto che il Tolosa ha avviato l’iter di iscrizione con il sostegno della federazione francese. E se dovesse succedere non è da escludere che si trovi una soluzione di buonsenso, come nel 2017 quando il gruppo RedBull modificò la governance dei suoi due club di Lipsia e Salisburgo per assecondarne l’iscrizione in contemporanea in Champions. Se invece la Uefa dovesse impuntarsi per RedBird la priorità ce l'avrebbe il Milan.