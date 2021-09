Avendo visto la Juventus vincere martedì a Malmoe e il Milan perdere il giorno dopo a Liverpool,Sul piano del gioco e, soprattutto, del valore dell’avversario non c’è confronto.che ha affrontato una delle formazioni più preparate d’Europa.. Il Malmoe, poi, è stato un rivale morbido e remissivo.E’ vero che il Milan, tra la vigilia della partenza per l’Inghilterra e ieri, ha perso Calabria, Giroud e Ibrahimovic, ma chi li sostituisce - mi riferisco a Florenzi e Rebic, quest’ultimo in gol anche a Liverpool - ha forma e motivazione. Inoltre, mentre la Juve ha sempre perso, a parte il pareggio di Udine. Ora bisogna ammettere che c’è una grande differenza tra la Juventus di Malmoe e di questa sera, rispetto a quella che ha giocato a Napoli e non poteva che perdere. Tuttavia,Questa sera Allegri giocherà con il doppio centrale (Locatelli e Bentancur), mentre sugli esterni agiranno Cuadrado a destra ea sinistra.Il problema è che Rabiot è lento e macchinoso, perde troppi palloni e i pochi che conquista li banalizza con passaggi laterali.Resta il fatto, però, che a parità di reparto (il centrocampo, appunto) quello del Milan è migliore perché può contare su Tonali e Kessie (coppia davanti alla difesa) e sul movimento di Saelemakers, oltre che sull’abbassamento di Diaz. Da vedere come il Milan costruirà. Se dal basso, come ama fare. O se con le imbeccate di Maignan per Florenzi (prima le faceva per Calabria). Da questo punto di vista Juventus e Milan impostano allo stesso modo. L’una alzando l’esterno basso di sinistra (Alex Sandro), l’altro dando la stessa facoltà all’esteno basso di destra (Calabria/Florenzi).Resta un po’ di inceretezza nei centrali di difesa. La Juve dovrebbe schierare Chiellini e Bonucci (ma alcune indicazioni parlano di De Ligt-Chiellini), mentre il Milan è sicuro della coppia Kjaer-Tomori, a meno che il danese non presenti qualche problema occultato fino a questo momento (in tal caso rientrerebbe Romagnoli).(Morata e Dybala)Chiesa parte dalla panchina perché ha saltato due gare per un mezzo infortunio, altrimenti deve essere un titolare inamovibile.e non mi sorprenderebbe se, alla fine, il maggior possesso della palla fosse del Milan. Per me favorito e vincente.