, certamente condizionata dallo sconcertante esito dell’ultimo derby, ma che in un certo qual modo evidenzia comeAd una fase offensiva spesso efficace - soprattutto ad inizio campionato, quando le caratteristiche dei giocatori e il tipo di preparazione incidono di più - corrispondeCaratura degli avversari e i differenti interpreti che si sono avvicendati nel pacchetto a 4 rossonero delle ultime annate non ingannino del tutto: il Milan è una squadra che, per vocazione, tende a concedere alle proprie rivali, perché accettando di difendere quasi sempre in situazioni di uno contro uno il rischio è di andare particolarmente in sofferenza con avversari bravi a sottolineare certi limiti.- chiusa al secondo posto alle spalle dell’Inter di Conte - contro Bologna, Crotone, Spezia e proprio i nerazzurri, superati allora nel derby che cadeva sempre alla quarta giornata.: alla fine della stagione arriverà lo scudetto e l’esplosione della inedita coppia Tomori-Kalulu (insieme ad una solidità generale data da altri interpreti oggi non presenti per motivi diversi come Kessie, Tonali e Bennacer) sarà uno dei segreti della cavalcata tricolore.Quello che Maignan evita sul campo del Sassuolo nel quarto turno, neutralizzando un rigore a Berardi., nei quali gli uomini di Pioli prendono gol da Real Madrid, Juve e Barcellona (5 in totale), ma anche da Monza e persino dal Trento, formazione di Serie C. Le partite contro Bologna, Torino, Roma ed Inter non hanno fatto altro che ribadire, al di là del pesante fardello di, che la fase difensiva (che coinvolge evidentemente tutta la squadra) è un rebus tuttora irrisolto. Al netto di- Un mercato che, a conti fatti, ha portato, che ha rilevato la posizione occupata precedentemente da Gabbia, trasferitosi al Villarreal. La conferma in blocco del pacchetto formato da Tomori, Kjaer e Kalulu - giocatore particolarmente prezioso in quanto duttile al punto da sdoppiarsi pure come terzino destro - ehanno indirizzato le valutazioni di Pioli, Moncada e Furlani della costruzione di una batteria di centrali che molto è cambiata nell’ultimo quadriennio ma che continua a sembrare succube di un’intepretazione complessiva dello spartito in cui la riaggressione del resto della squadra non sempre si rivela efficace, esponendola a brutte figure contro avversari tatticamente organizzati.per l’assenza di riserve realmente all’altezza sul piano delle prestazioni.Tolta l’eccezione Dalot nella stagione 2020/21, quando non hanno giocato Calabria e Theo Hernandez la differenza si è vista eccome. Perché- per citare i calciatori arrivati teoricamente per dare respiro ai titolari -e permesso alle prime scelte di tirare il fiato per presentarsi in alcune partite chiave nelle migliori condizioni possibili. Eppure l’ultima finestra di mercato ha visto il Milan sondare più di una possibilità su entrambe le corsie:, che avrebbe preferito un calciatore più abituato a giocare a 4 ed eventualmente con la predisposizione a trasformarsi in mediano aggiunto alla Calabria, e, poi passato allo Sporting Lisbona. A sinistra invece l’uscita verificatasi solo in coda al mercato - e con una formula, quella del prestito secco - di Ballo-Touré ha bloccato ogni possibilità di intervento in entrata per questioni di budget. Consentendo al Bologna di effettuare il sorpasso per- Il tempo dirà se la scelta programmatica di dirottare gli investimenti principalmente sui reparti di centrocampo e attacco pagherà, perché un dato continua ad emergere e a rimanere di attualità, arrivati alla quarta stagione di Stefano Pioli dal principio: questo Milan continua ad avere i soliti grossi problemi in fase difensiva. Presto per trarre conclusioni affrettate e definitive dopo così poche partite, main assoluto.