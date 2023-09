. Giusto, giustissimo, così, perché il primo gol incassato in campionato dai nerazzurri, firmato danella ripresa, serve soltanto a illudere i rossoneri già sotto di due gol. Dall’inizio alla fine, infatti,. Per comprendere il valore di questo successo basta sottolineare il fatto, davvero sorprendente, che il capocannoniere Lautaro non segna nemmeno uno dei cinque gol. Nel tabellino dei marcatori, infatti, ci sono le firme di, il migliore in campo capace di firmare addirittura una doppietta, di, disu rigore e dientrato nel finale., con la piacevole conferma dei nuovi acquisti Thuram e Frattesi.- Discorso opposto, invece, per, che fin qui aveva subito due gol e in una volta sola ne incassa più del doppio. In assenza di Tomori, squalificato, e di Kalulu infortunato, i loro sostituti Kjaer e Thiaw sbandano in continuazione e così non basta nemmeno Maignan per limitare i danni. Al di là del problema del vice-Giroud, affrontato in ritardo e mai risolto, bisogna però sottolineare anche le lacune dei centrocampisti e dei due esterni Calabria ed Hernandez incapaci di cambiare ritmo anche quando l’Inter sembrava rifiatare.- Non c’è bisogno di aspettare molto per capire che sarà rispettato il pronostico della vigilia, perché. La prima firma in questo primo derby di campionato è diche batte Maignan, ma il merito è del contropiede nerazzurro avviato da uno splendida fuga di Thuram sulla destra che supera Thiaw, senza commettere fallo sul tedesco come certifica il Var, e poi crossa al centro dove Dimarco calcia il pallone poi deviato dal sinistro dell’armeno.- Colpito ma non ancora affondato, il Milan prova a reagire chiudendo l’Inter nella propria metà campo. Tanto possesso-palla, però, non basta perché la manovra rossonera è lenta, senza fantasia e soprattutto senza profondità.e così Giroud rimane senza rifornimenti, anche perché Calabria e Theo Hernandez non crossano mai un pallone al centro, mentre Leao trova sempre sulla sua corsia preferita Barella o Darmian pronti a chiudergli ogni spazio.in cui il Milan crea soltanto un’occasione da gol quando Theo Hermandez prova lo spunto personale ma al momento del dunque angola troppo la conclusione che sfiora il palo.- Compatta in difesa, dove Acerbi torna titolare al posto di De Vrij, l’Inter rischia soltanto quando il Milan può calciare (male) punizioni dal limite e appena può riparte pericolosamente, dando la sensazione di essere più squadra. Esemplare l’azione che premia ancora il perfetto contropiede nerazzurro, stavolta avviato da Lautaro che smarca Dumfries sulla destra sul cui crossche premia lo splendido primo tempo del nuovo acquisto nerazzurro.- Pioli aspetta qualche minuto nella ripresa per effettuare il primo cambio. Più della staffetta sulla fascia tra Pulisic e Chukwueze serve però la prima accelerazione sulla sinistra di. Inzaghi teme che il successo non sia più al sicuro e lancia le sue alternative di lusso, inserendo Carlos Augusto, Frattesi e Arnautovic rispettivamente al posto di Dimarco, Barella e Thuram. E non a caso, proprio uno dei tre panchinari di lusso, Carlos Augusto impegna subito Maignan, bravo a deviare il pallone del possibile 3-1.- Dal gol sfiorato al gol subito il passo è breve, come spesso accade nel calcio. Stavolta, però, non si può parlare di beffa perché l’Inter dà un’altra lezione di gioco al Milan e lo fa con una inedita, ma. L’Inter non si ferma e grazie a uno stupido fallo di Hernandez, tra l’altro già ammonito, su Lautaro, il bravissimo arbitro Sozza assegna un. Potrebbe bastare così, ma l’Inter esagera e. Una dura punizione per il Milan che perde il derby e anche il secondo posto, rimanendo a quota 9 staccato dai nerazzurri e scavalcato dalla Juventus.