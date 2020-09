e suscita un’impressione favorevole quanto quella del post lockdown.. Non fatica neanche dal punto di vista fisico, anche se gli irlandesi sono nettamente avanti con il loro campionato e il resto degli avversari in patria.La trasferta non sembra esattamente irta di trappole. L’allenatore Stephen Bradley propone il 3-4-2-1, la punta più efficace è sicuramente Green, il resto è buona manovalanza arricchita, dietro, da Lopes, bravo di testa e nelle chiusure., entrambe contro Green, una prima (diagonale sinistro deviato in angolo) e una dopo (respinta all’altezza del primo palo con Gabbia in difficoltà) il gol diDiventa imprendibile, però, quando lo si serve nello spazio che lui attacca al tempo di un tocco.L’azione che conduce al vantaggio rossonero è bella perché articolata di prima, palla a terra e sempre su un uomo libero. L’ultimo è Ibra, il penultimo, il terzultimo Theo Hernandez che spinge e accompagna da vero terzino moderno (anche se avrebbe potuto far di più). La catapulta che proietta Ibrahimovic in area per concludere con il destro è comunque un uno-due di rara semplicità e grandezza, di fronte al quale non conta la bravura dell’avversario o la sua categoria. Contano, invece, la destrezza e l’intuito degli artefici.. Così, due minuti dopo, Ibrahimovic ha servito una palla tra il difensore avversario e il portiere, Castillejo l’ha calciata debolmente e McNeff ha salvato a porta sguarnita. Altra occasione ad un tuffo dall’intervallo. Theo Hernandez ha rimesso all’indietro una palla difficilissima, Calabria l’ha sbattuta su un difensore e Ibrahimovic ha spedito alta la ribattuta.Il raddoppio è arrivato al 66’, ma il Milan ha sempre tenuto l’iniziativa.Prima di segnare, Calhanoglu, servito da Ibra di testa, ha scheggiato la traversa in rovesciata e Calabria, sul prosieguo dell’azione, ha costretto Mannus alla smanacciata in angolo.E non perchè ha servito l’ultimo passaggio per il tiro di vincente di Calhanoglu, ma perché lo ha cercato ad occhi chiusi, dopo una prolungata giocata milanista che aveva le stesse caratteristiche dell’1-0. Passaggi ad un tocco, palla a terra, cercando di smuovere gli avversari e di trovare il pertugio giusto.Donnarumma, tanto per certificare che la sua non è stata una serata turistica, ha di nuovo tolto a Green la soddisfazione del gol, poi c’è stato spazio solo per gli esordi (83’). Quello di Brahim Diaz (per Calhanoglu) che, con un’accelerazione, ha servito a Castillejo il pallone per un altro gol mancato e quello di Tonali per Bennacer. Serata di gioia (contenuta) e di promesse.Marcatori: 22' pt Ibrahimovic (Mil), 23' st Calhanoglu (Mil)Assist: 22' pt Calhanoglu (Mil), 23' st Saelemaekers (Mil)Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill (25' st Watts), Byrne, Farrugia; Greene, Burke. A disposizione: Pohls, Kavanagh, Marshall, Watts, Callan, Williams, Oluwa. Allenatore: Bradley.G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer(dal 38' st Tonali); Castillejo, Çalhanoglu (dal 38' st Diaz), Saelemaekers (dal 28' st Krunic); Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, Duarte, Laxalt, Tonali, Brahim Díaz, Krunic, Colombo. Allenatore: Pioli.