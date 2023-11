E’ quanto raccolto da calciomercato.com nelle ore successive al clamoroso pareggio di Lecce, coi rossoneri rimontati dal 2-0 al 2-2 e salvati da una chiamata del Var nel finale, in merito alla posizione del tecnico emiliano.e nonostante la vittoria manchi ormai dal blitz di Genova del 7 ottobre scorso: due sconfitte interne di fila per mano di Juve e dei friulani e il doppio 2-2 di Napoli e Lecce hanno allontanato il Milan dalla vetta della classifica e possono ora favorire il rientro delle formazioni inseguitrici, Napoli e Atalanta su tutte.- Secondo quanto filtra,- è sotto contratto fino a giugno 2025 -, con l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League nuovamente alla portata dopo la vittoria di mercoledì scorso contro il Paris Saint-Germain. Nessun ribaltone dunque in vista dell’imminente pausa per le nazionali, ma- Lo stesso Pioli ha ammesso pubblicamente l’esistenza di un problema - con gli ultimi stop di Leao e Calabria il computo complessivo è salito a quota 16 - nella conferenza stampa dalla pancia del “Via del Mare” e ancheche sta condizionando negativamente le recenti prestazioni della squadra. Le due settimane nel chiuso di Milanello serviranno per fare una profonda analisi generale di quello che non ha funzionato negli ultimi 30 giorni e trovare una chiave di volta per invertire la rotta.