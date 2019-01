Dopo Ibrahimovic e Muriel,. Secondo l'edizione odierna de l'Equipe,, centrocampista classe '87 in scadenza di contratto a giugno col Chelsea,Poco impiegato da Maurizio Sarri nel corso della stagione, lo spagnolo sarebbe il rinforzo di spessore richiesto daper risollevare una squadra precipitata in zona retrocessione dopo l'ennesima rivoluzione estiva.- Non l'unica però, visto che l'eventuale chiave del trasferimento sarebbe di natura economica. Il Milan sa di avere a sua volta il gradimento del calciatore catalano, ma finora non è stato in grado di convincere il Chelsea a liberarlo per un indennizzo molto contenuto e la recente sanzione della Uefa per il Fair Play Finanziario non permette esborsi importanti alla società rossonera.. Uno sforzo significativo per un giocatore chiamato a raccogliere l'eredità di Fabinho e Moutinho e garantire esperienza e qualità a una formazione dall'età media molto bassa.- A queste condizioni, il Milan non potrebbe rilanciare in alcun modo, allo stato attuale delle cose eper continuare a credere che possa essere lui il puntello per infoltire il centrocampo di Gattuso. I Blues e soprattutto Sarri sparano alto (circa 10 milioni di euro), anche perchè desidererebbero trovare un'alternativa sul mercato prima di liberare Fabregas. Dal canto loro,; decisamente più bassa rispetto a quella dei monegaschi e a questo punto la palla passa al giocatore che, dopo aver respinto gli approcci di club cinesi e del Fenerbahce, è diviso tra la scelta di firmare l'ultimo ricco contratto della carriera o optare per la via del rilancio in un campionato e in un club più prestigiosi come la Serie A e il Milan.