Ripartire, per non fermarsi più.la lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro, che l'ha obbligato a finire sotto i ferri a inizio ottobre, è un lontano ricordo, l'esterno romano è pronto a riprendersi il Milan, a partire dalla sfida di sabato prossimo contro la Fiorentina.Su e giù sulla fascia, senza possibilità di prendere fiato, i due titolari del Milan sono arrivati alla terza pausa per le nazionali con il fiatone. E di fatto al limite.Per il tipo di calcio dispendioso che propone Pioli, serve lucidità, il ritorno dell'ex giocatore di Valencia e Paris Saint-Germain è sicuramente una buona notizia, perché il Milan ritrova un'alternativa sia per il ruolo di terzino sia per quello di esterno alto. Florenzi è pronto a dire la sua ma sa che deve fare meglio.non solo in termini di numeri (7 partite giocate tra campionato e Champions League, per un totale di 215' giocati), quando impiegato non ha sempre convinto.Il tempo c'è, le occasioni non mancheranno,per consolidare il primo posto in campionato e per provare a centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Florenzi avrà l'occasione per lasciare il segno, per portare la sua esperienza, per mantenere la promessa fatta a Maldini.. Almeno fino a giugno, quando il club rossonero deciderà se pagare 4,5 milioni di euro alla Roma per il riscatto.