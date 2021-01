Andrea Conti è sceso in campo ieri sera, nei minuti finali, contro il Cagliari: è stata l'ultima presenza con la maglia del Milan. Già stasera, infatti, prima di cena, il terzino ex Atalanta è atteso a Parma per iniziare un nuovo capitolo della sua avventura in Serie A.



Domani giornata di visite mediche per il classe '94, che si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 7 milioni di euro. L'ormai ex 14 rossonero lascia quindi il Milan dopo 51 presenze, 0 gol e 5 assist, ritrovando a Parma Roberto D'Aversa, allenatore già avuto a Lanciano. I ducali hanno vinto il duello con la Fiorentina.