L'atteggiamento messo in campo contro la Juventus non è piaciuto a nessuno, da Pioli alla società.Certo, dimostrare di poter stare nel Milan, e sopportare le pressioni dell'ambiente, non è una missione facile per un giovanissimo ma l'ex Lille ci sta mettendo molto del suo.L'avvio di stagione di Rafael era stato anche promettente:. Sprazzi che non hanno avuto il seguito che tutti, Boban in primis, si aspettavano. Tante panchine, molti subentri (12, record della squadra) e solo un altro gol a Cagliari. Adesso Leao ha dodici partite per provare a convincere un Milan sempre più perplesso sul suo futuro.Zvonimir Boban era convinto di aver portato al Milan un giovane talento con le stimmate del campione. E anche a un prezzo tutto sommato invitante: 24 milioni di euro più il cartellino di Djalo (con annessa plusvalenza). Il Diavolo aveva superato anche la concorrenza di Napoli, Roma e alcuni club inglesi. Adesso tutto, o quasi, è cambiato: se dovesse arrivare una buona offerta verrebbe sicuramente presa in considerazione. Con l'imperativo ben preciso di non registrare alcuna minusvalenza. Leao è avvisato, ora tocca a lui...