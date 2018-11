Da oggetto misterioso a pedina fondamentale nello scacchiere di Gattuso.Il centrocampista franco-ivoriano ha inanellato una serie di prestazioni convincenti proprio nel momento di massima emergenza e difficoltà della squadra. Contro la Lazio ha svolto un lavoro prezioso nelle due fasi, ricevendo i complimenti di Gattuso a fine gara.Non poteva essere il giocatore timido e spaesato visto nella sciagurata sconfitta del Milan a San Siro contro il Betis. Troppo brutta la sua prestazione per essere vera: palloni persi banalmente, mai un contrasto vinto e la sensazione di impotenza a dispetto della sua grande fisicità. Gattuso lo aveva difeso a spada tratta, vedeva in allenamento che il materiale sul quale lavorare c'era eccome.Adesso l'ex Chelsea sta iniziando a raccogliere i primi frutti di questo lavoro, la strada è ancora lunga ma sembra essere, finalmente, quella giusta.Quando è arrivata la telefonata dell'intermediario Federico Pastorello,e si è fiondato su questa possibilità., considerando il poco tempo a disposizione per completare la rosa e le qualità che il classe 1994 aveva messo in mostra con il Monaco di Jardim. Le difficoltà di adattamento alla nuova realtà e a un calcio con ritmi diametralmente diversi rispetto alla Premier League erano stati messi in preventivo, ecco perché, ma le loro velleità sono state spente sul nascere. E adesso il futuro può cambiare: l'idea del Milan, facendo leva sulla volontà del giocatore di rimanere in un club che gli possa garantire più spazio.