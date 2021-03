. I rossoneri sono stati penalizzati pesantemente sia dalle troppe assenze che da disattenzioni difensive in entrambe le marcature degli inglesi., il capopopolo al quale aggrapparsi in questo complicato finale di stagione.- Una ottima mezzora, con tanto di, quella giocata ieri da Ibrahmovic. Il campione svedese è tornato, vuole guidare la squadra in questo momento di difficoltà per via delle tante assenze e per una serie di risultati non positivi. A fine partita ha suonato la carica dichiarando che il Milan deve combattere ancora per lo scudetto. Obiettivo certamente molto difficile considerando il distacco di nove punti dall'Inter capolista., il Milan deve guardare avanti e non indietro per non depauperare quanto costruito nell'ultimo anno solare.- Per difendere il secondo posto dall'assalto delle rivali non possono bastare solo la classe e la mentalità vincente di Ibrahimovic.. L'ex Real Madrid, deluso dall'ennesima esclusione di Deschamps per la nazionale francese,. Contro il Napoli aveva concesso un'autostrada a Politano, ieri sera ha sofferto tremendamente l'intraprendenza di James. Paolo Maldini pretende da lui un salto di qualità perché ha tutte le carte in regola per diventare il migliore nel suo ruolo, questo rush finale è l'occasione giusta per dimostrare di essere sulla giusta strada.