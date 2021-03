Uno scambio di battute tutt'altro che amichevole si è svolto a fine partita a bordo campo fra l'allenatore del Milan, Stefano Pioli e quello del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer che già nel corso della partita avevano avuto modo di battibeccare per colpa di un pallone finito verso la panchina dei Red Devils e nascosto ad arte per perdere tempo dal tecnico norvegese.



A fine gara i due si sono incrociati prima di prendere la via degli spogliatoio e alla battuta onesta di Solskjaer "Siete una buona squadra", Pioli gli ha risposto in malo modo: "good team un ca..., somaro. Good team tua sorella, cogl...". Sicuramente la rabbia per l'eliminazione ha influito sul comportamento dell'allenatore rossonero, ma la caduta di stile, ripresa dalle telecamere, sicuramente non ha aiutato.