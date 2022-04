MILAN, QUANTI PUNTI LASCIATI CON LE 'PICCOLE'!

di approfittare del turno di campionato casalingo contro un Bologna che in trasferta non vince dallo scorso 22 dicembre per, ora distanti appena uno e quattro punti dopo le rispettive vittorie su Atalanta e Juventus.: dopo il ko interno col Sassuolo del novembre scorso, la rocambolesca battuta d'arresto con lo Spezia e i tre pareggi con Udinese (andata e ritorno) e Salernitana, i rossoneri rischiano di compromettere la loro rincorsa dello scudetto con un altro risultato inatteso contro un avversario di caratura inferiore., a maggior ragione nella parte finale di una stagione vissuta sul filo dell'equilibrio e nella quale - citando una frase utilizzata a DAZN da Sandro Tonali - i bonus a disposizione sprecati dal Diavolo sono stati molti. Un'altra chance sprecata di fare il definitivo salto di qualità, un messaggio preoccupante dopo che le due rivali più dirette per il titolo hanno inviato dei segnali di grande solidità e competitività nell'ultimo week-end. E il calendario dei prossimi impegni non sorride certo a Pioli e ai suoi...