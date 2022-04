"Direi proprio di sì, penso che arriveranno all’ultima o penultima giornata affiancate o distanziate di un punto"."Ero sicuro che avrebbe vinto il Napoli. Spalletti queste partite le vince quasi sempre. Il Napoli fuori casa è la migliore: ha già vinto 11 volte e perso una soltanto. Se dai spazio al Napoli sei finito. Con l’Atalanta il Napoli ha vinto in modo automatico, da grande squadra"."Allora, intanto bisogna dire che non ci sono più scontri diretti. Ma ora il bel gioco non conta più, e nemmeno lo stato di forma. Conta la capacità di aggredire le partite"."Ce n’è uno, ed è Osimhen. Un centravanti così Inter e Milan non ce l’hanno. Gli si può avvicinare Leao, che non ha ancora i 15 gol nelle gambe, ma segna spesso gol pesanti"."L’Inter ha vinto di resistenza, senza mai tirare in porta. Ma bisogna rispettare i risultati. Tra l’altro il fatto di aver vinto contro una Juve che ha giocato una bella partita aumenta ancora di più il valore di questa vittoria. Anche se i limiti dell’Inter ci sono e rimangono"."Sì, fanno proprio fatica. Però Inzaghi ha ritrovato Brozovic e si è visto"."E con pieno merito. Anche se è stata favorita da un calendario abbordabile negli ultimi due mesi, ma insomma, bisogna poi fare punti e la Roma li ha fatti. Quella di Mourinho è una squadra di qualità e la rinuncia a Zaniolo ha dato maggiore equilibrio con Pellegrini e Mkhitaryan trequartisti e Cristante che ha alzato il livello delle sue prestazioni"."Nei due mesi invernali l’Inter ha giocato il miglior calcio d’Italia. Ma mi è piaciuto anche il Napoli delle prime 12 partite, così come il Milan quando ha trovato l’equilibrio con Kessie, più Tonali e Bennacer"."L’Inter l’ha fatta fuori dalla corsa scudetto, ma il posto Champions è alla portata. E’ stato un anno strano, ma quando ha avuto gli uomini, Allegri li ha fatti giocare"."Non me la sento oggi di parlare di nuovo ciclo per la Juve. Lo sarà quando Vlahovic prenderà per mano la squadra. Per il momento è un po’ fuori dal gioco, come avveniva per Cristiano Ronaldo. E la Juve d’altra parte continua a giocare come se non avesse Vlahovic, non ha coscienza di avere un centravanti così. Quando succederà, quando cioè Vlahovic sarà centrale nel gioco della Juve, allora potremmo parlare di nuovo ciclo".