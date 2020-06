Sfoglia la nostra gallery per scoprire gli altri quattro motivi!

Il pallone torna, finalmente, a rotolare.. Fino a qualche anno fa, infatti, le big la consideravano una ruota di scorta, opaca vetrina per riserve ed esperimenti. Negli ultimi anni è tornata ad avere fascino e importanza: il valore del trofeo, la possibilità di qualificarsi in Europa hanno ingolosito Lazio e Napoli, le uniche capaci di interrompere (due volte a testa) il dominio Juventus nelle ultime nove stagioni.. In cinque giorni ci si gioca tutto: abbiamo provato a individuare cinque motivi per i quali sollevarla sarebbe di vitale importanza.Innanzitutto, è pur sempre un trofeo. Un titolo che nella Milano rossonera manca dal 2003: in generale, invece, l'ultima coppa messa in bacheca è la Supercoppa Italiana vinta nel 2016 a Doha. Tornare a respirare aria di vittoria sarebbe una boccata d'ossigeno non indifferente e rappresenterebbe il primo trofeo dell'era Elliott.