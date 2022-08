La Lazio continua a monitorare il futuro di Ivan Ilic, ma se non esce nessuno il ds Tare non affonderà il colpo. Al momento Luis Alberto non ha richieste, così dopo il sondaggio dei giorni scorsi Ilic può diventare un nome concreto per il Milan. Il giocatore piace ai rossoneri, che nei prossimi giorni col Verona potrebbero provare a costruire un’operazione per il futuro.