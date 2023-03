Nella prossima estate il Milan porterà avanti una decisa opera di rinnovamento della squadra.Andrà via anche Bakayoko e sono in bilico anche Rebic, Ballo Toure, Díaz, Adli e Origi.Maldini e Massara sanno che la nuova missione da portare avanti richiederà idee e la capacità di cogliere le opportunità. Anche a parametro zero come già fatto con Sportiello che firmerà presto un contratto di tre anni con opzione per il quarto. La lista dei giocatori in scadenza presenta diversi profili che possono fare al caso del Milan.Rimane ancora viva la candidatura di Aouar che vuole aspettare le mosse del Milan prima di prendere accordi con altri club. E attenzione a una pista che può tornare di moda:Sul difensore francese è vivo l’interesse del Barcellona ma non è da escludere un nuovo tentativo del Diavolo a stretto giro di posta.