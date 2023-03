. Rapidità, inserimento sul primo palo, esplosività, lettura di gioco e senso del gol: Højlund e’ un talento vero in fase di decollo. È stata brava e coraggiosa l’Atalanta a puntarci per prima la scorsa estate versando ben 17 milioni di euro nelle casse dello Sturm Graz. Una cifra importante che ora, a distanza di qualche mese, sembra addirittura quasi irrisoria considerando quanto ha già fatto vedere in questa stagione.Højlund era già stato segnalato dagli scout di Milan e Juve alle proprie dirigenze, ma alla fine solo l’Atalanta è andata con convinzione sul giocatore.. L’attaccante serbo non è considerato incedibile dal club bianconero che è pronto a valutare offerte nella prossima estate.Nei piani dell’Atalanta Højlund deve completare la sua crescita sotto la guida di Gasperini almeno per un’altra stagione.ma questa cifra è destinata a salire considerando che Rasmus continua a stupire e non ha alcuna intenzione di fermarsi.