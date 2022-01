Buone notizie per il Milan. Nell’allenamento di questa mattina a Milanello, infatti, Zlatan Ibrahimović ha lavorato per l’intera seduta con il gruppo. L’attaccante svedese è pienamente recuperato ed a disposizione per la partita di giovedì contro la Roma. Ma non è finita qui.





Pioli può sorridere anche per i recuperi di due attaccanti che tanto sono mancati in queste settimane: Rebic e Leao. Il croato ha lavorato in gruppo nella prima parte della seduta, poi ha fatto tecnica personalizzata. Per il portoghese prima parte in gruppo, poi esercitazione tecnica con Rebic e ultima parte nuovamente in gruppo. Anche loro due, come Ibrahimovic, corrono verso il sì per la partita con la Roma.