Arrivano notizie positive da Kansas City, dove nella notte - alle 3 italiane - il Milan è sceso in campo per la prima amichevole stagionale, persa 1-0 contro il Bayern Monaco di Kovac. Al termine del primo tempo, Theo Hernandez è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico alla caviglia. Immediati gli esami in ospedale: secondo quanto appreso da calciomercato.com, il giocatore ha riportato un trauma distorsivo della caviglia destra. I primi acceramenti radiologici, finalizzati alla valutazione dell'osso, hanno escluso fatture, permettendo così a mister Giampaolo di tirare un sospiro di sollievo.