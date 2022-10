Il Milan si lecca le ferite dopo la pesante sconfitta contro il Chelsea che complica il cammino in Champions League, ma al ritorno da Londra arriva una buona notizia per i rossoneri: Theo Hernandez sarà a disposizione per la sfida di sabato con la Juventus.



RIENTRO PREZIOSO - Il terzino francese ha superato lo stiramento all'adduttore lungo rimediato contro il Napoli e che lo ha costretto a saltare le gare con Empoli e Chelsea, senza dimenticare gli impegni di Nations League con la Francia (Austria e Danimarca). Un recupero prezioso per Pioli, soprattutto dopo le difficoltà mostrate da Fodé Ballo-Touré a Stamford Bridge, Theo sarà arruolabile per il doppio delicato impegno di San Siro con i bianconeri e il ritorno di Champion con i Blues.