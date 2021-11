Quando tutto sembrava finito, il Milan spariglia le carte: la speranza di qualificarsi agli ottavi di Champions League è ancora viva. I rossoneri scongiurano l'eliminazione anticipazione dall'Europa e centrano l'impresa in casa dell'Atletico Madrid, grazie al colpo di testa di Messias, e ora possono sognare il clamoroso ribaltone per la qualificazione. Ma cosa serve per qualificarsi?



COSA SERVE - I rossoneri infatti hanno una sola possibilità, che poggia le sue basi sulla vittoria all'ultima giornata contro il Liverpool tra le mura amiche di San Siro (7 dicembre). Anche vincere contro i Reds, però, non sarebbe da solo sufficiente per la squadra di Pioli, costretto a guardare anche la sfida del do Dragão tra Porto e Atletico Madrid: avendo scontri diretti a sfavore sia con i Dragões che con i Colchoneros, il Milan deve sperare in un pareggio tra le due squadre. In alternativa, può contare su una vittoria dell'Atletico Madrid, ma a quel punto si dovrà guardare la differenza reti: al momento i rossoneri sono avanti con -2 (5 gol fatti, 7 subiti) rispetto al -3 degli spagnoli (4 fatti, 7 subiti). ​C'è poi un ultimo caso limite: in caso di vittoria per 1-0 del Milan sul Liverpool e di concomitante 0-2 dell'Atletico in Portogallo, gli ottavi saranno decisi dal numero di cartellini presi dalle due squadre, chi ne avrà di meno supererà il turno.