, anzi. Proseguono le manovre di Maldini e Massara per perfezionare la mediana tra uscite ed entrate, come abbiamo abbiamo raccontato l'offerta del Friburgo per Krunic è stata recepita e messa temporaneamente in attesa : la priorità è di non privare Pioli di un interprete in vista del preliminare di Europa League con lo Shamrock Rovers (17 settembre), quindi cessione congelata almeno fino alla definizione di un nuovo acquisto.. La candidatura del francese classe '99, inserito in una shortlist con, prende sempre più forza e nelle ultime ore la dirigenza rossonera ha effettuato un tentativo più deciso.- Soumaré costa e non poco,, cifra recentemente offerta dale rispedita al mittente. E allora: Maldini e Massara hanno chiesto al club francese il prestito del centrocampista, con la possibilità di andare incontro alle richieste economiche lavorando sugli oneri del trasferimento temporaneo, il riscatto e i bonus accessori., deciso a privarsi del giocatore solo a titolo definitivo e di fronte a un'offerta davvero irrinunciabile. Il primo affondo non va a segno, ma la pista non tramonta: il Milan non molla Soumaré.