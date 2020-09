Rade Krunic può lasciare il Milan nei prossimi giorni. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Friburgo ha formulato una prima offerta ufficiale ai rossoneri sugli 8 milioni di euro.



FASE DI RIFLESSIONE - Il Milan ha preso atto della volontà del club tedesco di arrivare fino in fondo e nei prossimi giorni darà una risposta definitiva. Prima di dare il via libera alla cessione Massara e Maldini vorrebbero chiudere un colpo in entrata a centrocampo, in vista anche del preliminare di Europa League. Lavori in corso, Krunic può lasciare il Milan dopo appena un anno dal suo arrivo.