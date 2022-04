Quattro tappe alla fine della corsa scudetto più intensa e appassionante degli ultimi anni. Il mese di aprile è stato ricco di colpi di scena e lo abbiamo vissuto insieme attraverso i nostri sondaggi, dalla vittoria dell'Inter a Torino, lo scorso 4 aprile, alla sconfitta dei nerazzurri nel recupero contro il Bologna, passando per il netto successo della squadra di Inzaghi sul Milan, nel derby. Dopo il ko di Bologna, il Milan sembra avere preso il largo, visto il primato in solitaria, ma visti i precedenti non ci sarebbe da sorprendersi in caso di nuove sorprese.



Questo l’andamento del pronostico dei lettori di Calciomercato.com espresso attraverso i nostri sondaggi.



Sondaggio del 4 aprile (dopo la vittoria dell'Inter a Torino, contro la Juve)



Inter 40,8 %

Milan 30,8 %

Napoli 28,4 %



Sondaggio del 20 aprile (dopo il pesante successo dell'Inter nel derby di Coppa Italia)



Inter 57,9 %

Milan 42,1 %



Sondaggio del 25 aprile (dopo vittoria del Milan allo scadere contro la Lazio, all'Olimpico)



Milan 50,2 %

Inter 49,8 %



Sondaggio del 28 aprile (dopo la sconfitta dell'Inter nel recupero contro il Bologna)



Milan 57,5 %

42,5 %