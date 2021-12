Ilprepara le grandi manovre per gennaio. Nonostante le parziali chiusure di Maldini, i rossoneri studiano i colpi giusti per rinforzare la rosa e permettere a Pioli di competere per lo scudetto. Un difensore centrale per compensare l'infortunio di Kjaer, un centrocampista per far fronte alle difficoltà del reparto e alla partenza di Kessie e Bennacer per la Coppa d'Africa, mache ha dato più di un grattacapo per gli infortuni che hanno colpito tutti gli interpreti, dai titolari del ruolo Ibrahimovic e Giroud alla fino agli adattabili Rebic e Leao. Si valuta un nuovo innesto e i nomi non mancano.- In questo senso, sono i preferiti sulla lista di Maldini e Massara. Il primo, del, è da tempo in orbita rossonera ma la concorrenza è gradualmente aumentata e ora è fitta e spietata:si sono informate,i pericoli più concreti, in mezzo quella clausola rescissoria da 25 milioni di euro che sarà presente anche con il rinnovo di contratto in discussione con i Millonarios. Discorso diverso per, classe 2001 che sta stupendo con il: a inizio dicembre un incontro a Casa Milan con il suo agente,, e una presa di informazioni per quello che potrebbe essere un colpo in prospettiva. Meno convincente la candidatura di, chiuso a Madrid da Benzema e alla ricerca di una piazza che gli renda continuità, perde quota anche l'ipotesi, specie dopo la rottura tra Aubameyang e l'Arsenal.- I nomi per un'operazione a gennaio non mancano insomma, ma per rendere possibile l'incastro serve un'uscita e da questo punto di vista. Ancora condizionato dagli infortuni, il classe 2001 non è riuscito a ritagliarsi spazio e non è escluso che a gennaio si possa cercare un accordo con il(proprietario del cartellino) per girare il prestito a un altro club che gli garantisca un maggiore impiego.sono alla ricerca di una nuova punta e si sono già interessate, ma non c'è al momento nulla di più avanzato. L'uscita di Pellegri, però spalancherebbe le porte a un nuovo ingresso: Maldini e Massara monitorano il mercato, pronti a cogliere l'occasione.