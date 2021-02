, l’anima di questo gruppo, l’unico in grado di trasformare il derelitto Milan da metà classifica degli ultimi anni in una squadra che può davvero puntare allo scudetto. È vero, il testacoda proposto dal calendario si presentava come la partita più indicata per raggiungere quota 500 gol nelle squadre di club per lo svedese e l’avversario più morbido per continuare a coltivare il sogno scudetto per il Milan. Ma. E invece Ibra e compagni sono scesi in campo con la testa giusta per sbarazzarsi agevolmente della squadra di Stroppa, più difensivista del solito, ma incapace di proporre una sola azione offensiva in 90 minuti.. Che in questa settimana con la deposizione alla Procura Federale pare essersi lasciato alle spalle il nervosismo di quei sette giorni di fuoco iniziati con le dichiarazioni velenose post Atalanta, culminati con la sceneggiata con Lukaku e conclusi dal rigore fallito a Bologna.Il Milan potrà e dovrà beneficiare della stessa situazione “rilassata” anche nella settimana appena cominciata, quando Inter e Juve si affronteranno di nuovo in Coppa Italia e poi se la vedranno rispettivamente con Lazio e Napoli. Motivo per cui. Dopodiché la situazione si ribalterà e toccherà al Milan avere il calendario più scomodo. Sarà perciò fondamentale arrivare al momento clou della stagione con il minor numero di infortunati e la maggior parte della rosa al top della condizione. È da leggere proprio in questo senso. La doppietta del ritrovato Rebic ha consentito a Pioli addirittura di far rifiatare Ibra e Kessiè. A Mandzukic sono toccati solo 10 minuti abbondanti a testimonianza del fatto che ci vuole ancora un po’ di pazienza per vederlo in condizioni atletiche utili alla causa rossonera., in questo momento il miglior esterno del campionato italiano e uno dei migliori di Europa.. Il portoghese non smette di stupire e si conferma utile anche nella posizione di trequartista, un ruolo anomalo per uno con le sue caratteristiche tecniche e fisiche. Ma nei 60 minuti da numero 10 Leao ha confermato le sensazioni positive già fornite a Bologna con due assist al bacio a Calabria e Ibra.. Ora lo sta dimostrando.