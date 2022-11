Ladiventa il teatro per il lancio del nuovo team esport del, che ha rinnovato il sodalizio con QLASH. La squadra rossonera parteciperà infatti alla neonata competizione di Konami, la, e dal palco della fiera meneghina ha presentato la propria squadra virtuale con la conduttrice di Milan TV Giusy Meloni e lo speaker di San Siro Germano 'Gegio' Lanzoni:e il campione del mondo di eFootball su XboxAlla Games Week presenti anche l'ex portiere del Milan, Digital director e responsabile della strategia, produzione e monetizzazione dei contenuti del Club e della gestione di tutte le piattaforme di comunicazione dell'AC Milan, che ha così parlato dal palco: "Il Milan e KONAMI condividono tante cose: sono due brand mondiali, due brand iconici, che puntano alle nuove generazioni; la mission della proprietà è cambiata un annetto fa con l'avvento dei nuovi proprietari: è costruire il Milan per le nuove generazioni e l'associazione con KONAMI è fondamentale dal punto di vista dei giocatori e del mercato. Questa partnership aiuterà il posizionamento del Milan".- "Ci aspettiamo di avere uno storytelling di valore per i nostri tifosi. Grazie a KONAMI, una parte importante della Coppa e-Football sarà realizzata nei nostri Studios. Mi è piaciuto l'aspetto educativo: faremo dei contenuti che mostreanno l'importanza del gaming per i giovani se preso nella giusta dimensione".