Con i posti già assegnati a Napoli e Lazio, rimangono ancora due slot vacanti in Serie A per la qualificazione alla prossima Champions League. Uno di questi sembra però prerogativa dell’Inter, a cui basta un solo punto nel prossimo match per chiudere ogni discorso. I betting analyst, riporta Agipronews, vedono infatti i nerazzurri in top 4, a 1,01, mentre anche il Milan è a un passo dalla riconferma nelle posizioni di vertice, in quota a 1,08. Attenzione a un ribaltamento dei pronostici: l’uscita dei rossoneri dalle prime quattro posizioni paga infatti 6 volte la posta. Tra le inseguitrici, a sperarci più di tutte e l’Atalanta: gli uomini di Gasperini, impegnati contro l’Inter nella penultima giornata, rimangono in corsa a 6, avanti rispetto alla Roma di José Mourinho, salita a 12 dopo il pari con la Salernitana. Speranze ridotte a meno di un lumicino per la Juventus, che dopo un lunedì nero (terminato con la sconfitta di Empoli) è vista a 16.