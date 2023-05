C'è un Milan che sorride, quello eSports. Mentre la squadra di Pioli prova a scrollarsi di dosso la delusione per il pareggio interno con la Cremonese e si prepara alla prossima sfida con la Lazio e, soprattutto, al doppio derby di Champions League con l'Inter, i rossoneri si portano a casa un trofeo virtuale, grazie alla collaborazione con il Team Qlash: la Coppa eFootball Italia.



Al Comicon di Napoli, si è disputata la finale della lunga competizione organizzata da Konami e che ha coinvolto pro player, gamer amatoriali e giocatori delle giovanili dei club coinvolti: Milan, Inter, Atalanta, Napoli, Monza, Roma e Lazio. Per il Milan hanno giocato Carmine 'Naples17x' Liuzzi (già campione del mondo su Xbox nel 2022) e Francesco 'Frankino' Sirianni, pescato dalla competizione 'Konamici'.



Il Milan ha eliminato l'Atalanta in semifinale per poi piegare la Roma in una finale ai Best of 5: rossoneri avanti 2-0, poi la rimonta giallorossa e il successo milanista alla quinta e decisiva partita. Per il Milan Qlash il trionfo vale un premio da 100mila euro, che dovranno essere utilizzati per costruire una gaming room all’interno di uno dei centri sportivi del club.