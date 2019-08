Il mercato del Milan non si è ancora chiuso e la speranza di chiudere un colpo per rinforzare l'attacco a disposizione di Marco Giampaolo entro il 2 settembre restano vive. Angel Correa è sicuramente l'obiettivo che il club sta portando avanti da tempo, ma nei prossimi giorni potrebbe aprirsi, sempre a Madrid, un nuovo fronte di trattativa.



MALDINI A MADRID - Sì perché come riportato dalla Gazzetta dello Sport il ds rossonero Paolo Maldini ha in programma ad inizio della prossima settimana un viaggio a Madrid. L'obiettivo è quello di incontrare in prima persona i dirigenti dell'Atletico per provare a dare l'affondo finale ai discorsi già avviati e poi arenatisi per Angel Correa. Difficile che si possa alzare l'offerta da 40 milioni già rifiutata dai Colchoneros e allora sarà importante anche l'altro summit in programma nella capitale spagnola.



ALTERNATIVA MARIANO DIAZ - Un incontro con la dirigenza del Real Madrid, non il primo di quest'estate va ricordato, e in cui i club torneranno a parlare del futuro di Mariano Diaz. Arrivato la scorsa estate dal Lione per sostituire Cristiano Ronaldo, la punta classe '93 non ha convinto ed era finito nel mirino della Roma per l'eventuale post Dzeko. Ora che il bosniaco ha rinnovato il Real si trova senza acquirenti e potrebbe trovare, con il Milan, un'intesa a cifre più basse rispetto a quelle di inizio estate.