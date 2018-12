A gennaio non partirà, ma Leonardo vuol provarci comunque. Il Milan è interessato a Jordan Veretout, centrocampista cardine della Fiorentina di Stefano Pioli. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la società viola chiede più di 25 milioni, ma soprattutto ci sarebbe una grande concorrenza per il francese, con il Napoli e l’Inter già in pressing per giugno. La pista non è ancora calda, ma Leonardo ha più volte manifestato interesse per il giocatore e vorrebbe tentare di convincere i toscani anche con una formula che preveda l'obbligo di riscatto in estate.