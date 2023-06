Molto rumore per nulla…, salvando il club che fu di Gianluca Vialli dall’estinzione nella voragine dei dilettanti. Un bel polverone in realtà Massimo Ferrero lo ha alzato nei giorni della vigilia., tentando di strappare qualche ulteriore benefit. Ha minacciato azioni legali ma è stato rimesso in riga e ha finito per arrendersi alla forza dei fatti.Fabio Toso, che rappresentava la SSH (la controllante della Sampdoria) neppure si è presentato in assemblea. Merito della magistrale contromossa operata da Radrizzani: in accordo col cda,. L’investitore milanese quindi si è presentato ieri in assemblea nei panni dell’azionista di maggioranza del club.. Intende rivalersi su coloro che, accusa, lo hanno danneggiato, in prima istanza Massimo Ienca che aveva dato il via libera all’aumento di capitale richiesto da Radrizzani senza consultarlo, essendo Ferrero subentrato alla figlia Vanessa nella maggioranza delle quote della SSH. E i membri del cda che vi avevano dato esecuzione. Una accusa tutta da provare in sede giurisdizionale che non preoccupa più la Sampdoria.Il cda in scadenza (Lanna, Romei, Bosco e Panconi) è stato riconfermato ad interim, ovvero fino a che Radrizzani non provvederà a nominare il nuovo board. Nel quale, contrariamente alle sue attese, Ferrero non avrà alcun rappresentante. Con un tweet blucerchiato delle ore 14,27 di ieri Radrizzani ha confermato che è il nuovo proprietario della Sampdoria: “Forza Samp. Ricominciamo!”.(era presente da remoto anche Barnaba); Blucerchiati srl ha sottoscritto la prima tranche del prestito convertibile, pari a una decina di milioni. Radrizzani ha dichiarato al Secolo XIX: “Già nei prossimi giorni annunceremo gli staff tecnici e dell’area sportiva. Siamo pieni di entusiasmo e consapevoli che fin qui nulla sia stato semplice, ma è essenziale che tutte le parti coinvolte rispettino gli accordi presi. La Sampdoria deve rinascere, e lo farà secondo il nostro desiderio e le nostre volontà”.(valore totale 30 milioni)(aprile e maggio)L’approvazione del bilancio era un passaggio indispensabile per ottenere il via libera dal tribunale civile al piano di ristrutturazione del debito (sceso a 60/70 milioni dai duecento iniziali) e con il semaforo verde da parte dell’ausiliario Stefano Gorgoni e il conseguente ok da parte del tribunale (entrambi già pervenuti), procedere all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie B, rispettando il termine di martedì 20 giugno. La documentazione accessoria è già stata predisposta e verrà inviata al più presto., a cominciare al trust che l’aveva imprigionata per due anni, facendo battere in ritirata quasi tutti i pretendenti (Barnaba compreso, su delega di Garrone), nonché Cerberus (il più vicino all’acquisto l’estate scorsa) e i vari ballon d’essai alzati nel tempo da Zanetti, Mincione, Pallotta, Pacific Group, mentre lo sceicco Al Thani il contratto di acquisto lo aveva sottoscritto ma mai l’aveva onorato.Checché se ne pensi, Lanna, Romei, Panconi e Bosco hanno lavorato con tenacia e senza risparmiarsi per il bene della Sampdoria e nella lista va messo anche Massimo Ienca che in qualità di amministratore unico di SSH ha sfidato Ferrero autorizzando il cda all’aumento di capitale.(il 56%)Tra qualche tempo avverrà l’ingresso dei nuovi soci di Qatar Sports Investments, branca sportiva del fondo sovrano qatariota Qatar Authority.(numero Uno del PSG)(la massima autorità politica del Qatar)uccessivamente anche i 49ers potrebbero aderire al Progetto Sole, rafforzando enormemente le potenzialità del club.(ex giocatore della Juve), una figura che oggi manca. Lasceranno la Sampdoria Osti e Faggiano, i due Ds in scadenza contrattuale. In bilico la posizione di Baldini, che potrebbe tornare ad occuparsi del settore giovanile, bisognoso di investimenti. Regista dietro le quinte, ascoltato consigliere di Radrizzani, agisce Fabio Paratici, che non potrà assumere incarichi federali (è inibito fino a metà del 2025, salvo riduzioni in appello da parte della Fifa) ma conosce molto bene il mondo blucerchiato dove ha lavorato fino al 2011 quando Marotta lo portò con sé alla Juventus.(gemello di Giorgio),(se Giuntoli strappasse il sì di de Laurentiis per passare alla Juventus), entrambi di scuola juventina e ben conosciuti da Paratici., che ha lasciato il neopromosso Frosinone,, che ha richieste in serie A,, reduce dalla salvezza col Lecce. Tutti e tre hanno un passato juventino e vantano una stretta amicizia con Paratici.(ma al netto dei rientri dai prestiti). Il controriscatto del portiere Falcone (1,250 mln) è tra i primissimi passi da effettuare.