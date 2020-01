2020, l'anno di Adrien Rabiot. Di questo in casa Juve sono tutti certi, Maurizio Sarri per primo. Ecco perché le intenzioni della dirigenza bianconera sono quelle di trattenere il centrocampista francese nonostante una prima parte di stagione tra più bassi che alti. Una strategia che non sembra poter cambiare tanto facilmente. Eppure su Rabiot prosegue il pressing, soprattutto dalla Premier. Con un certo Carlo Ancelotti che lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il centrocampo del suo nuovo Everton: “Non sto pensando ai trasferimenti, voglio prima valutare tutta la rosa a disposizione anche se non ho molto tempo perché abbiamo tante gare da giocare. Mi sono fatto un’idea per ora, ma ogni giorno imparo qualcosa di più suoi miei giocatori. Se poi ci sarà qualche possibilità, e il club vorrà, allora potremmo rinforzare la squadra”, le ultime parole del tecnico italiano prima del derby di FA Cup. Ecco, il riferimento alle possibilità sembra proprio andare verso un profilo come Rabiot.



LA MOSSA – La mossa dell'Everton è concreta: prestito oneroso con diritto di riscatto, 5 milioni per cominciare alla Juve e ingaggio completamente a carico degli inglesi. Niente da fare, però, per ora. Così come sono destinati a tornare al mittente i sondaggi di Arsenal e Tottenham. Ma di Rabiot si parla e si parlerà, soprattutto in Inghilterra. Aspettando di vedere le prossime risposte sul campo, tra Cagliari e Roma toccherà a lui al posto dello squalificato Rodrigo Bentancur. La Juve crede in Rabiot, Sarri lo ha sempre difeso. E adesso tocca a lui. Prendersi il posto. O tentare la fuga.