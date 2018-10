Non è il miglior momento di forma di Marco Benassi. Nel giro di un mese, è cambiato tutto. Contro la Lazio - scrive La Repubblica - il centrocampista ha sbagliato una ghiotta occasione da gol, poco dopo i biancocelesti hanno trovato il gol con Immobile. All’intervallo Pioli ha deciso di lasciarlo negli spogliatoi. Il giocatore, inoltre, non è stato convocato in Nazionale e quindi durante la sosta resterà a Firenze. Il giocatore avrà modo di rifiatare, per trovare la brillantezza che gli ha permesso di realizzare tre gol nelle prime due gare di campionato.