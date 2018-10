L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio: "Peccato, si doveva fare gol perché abbiamo avuto le occasioni. Da allenatore devo essere soddisfatto per una squadra giovane che interpreta bene la partita e la fa, ma ora è il momento di fare i risultati. Abbiamo subito poco contro una squadra così forte, e creato molto di più. Ci mancano concretezza e determinazione nell'area avversaria.



Sulle prove di Pjaca e Chiesa: "Pjaca? Oggi ha fatto meglio rispetto a domenica: è stato più vivo e ha cercato spesso l'uno-contro-uno. Ha provato spesso la giocata ed è stato in partita. Per me è un passo avanti anche se è chiaro che mi aspetto di più. Chiesa? Ha fatto la partita che doveva fare. Ha lottato e preso calci anche oggi, tenendo botta. Ha dato qualità e corsa, è un giocatore in grande crescita. La settimana per lui non è stata facile, ma il fatto che abbia risposto con una prestazione positiva è un segnale importante della sua crescita".