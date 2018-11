Non è un momento facile per il difensore della Juventus Daniele Rugani, chiuso in bianconero dalla coppia Bonucci-Chiellini e protagonista di uno sfogo anche in Nazionale col ct Roberto Mancini, colpevole di non averlo utilizzato negli ultimi due impegni contro Portogallo e Stati Uniti. Secondo quanto ricostruisce La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore dell'Empoli non ha gradito l'esclusione nell'ultima amichevole, nella quale, nonostante il forfait di Romagnoli e il ritorno anticipato a Torino di Chiellini, gli sia stato preferito Acerbi.



Rugani ha ottenuto un confronto per palesare la propria insoddisfazione, che nasconde anche il desiderio di iniziare a valutare un futuro lontano dalla Juve per trovare maggiori chance in azzurro. Il club bianconero ha proposto il rinnovo di contratto, ma il difensore, che tramite il padre nei giorni scorsi ha fatto trasparire tutto il suo malessere, sta prendendo tempo e la Roma è uno dei club che avrebbe iniziato a prendere le prime informazioni.