Obiettivo 30 giugno, la data limite per l'Inter (come per tanti altri club) per il consuntivo economico che apra le porte al mercato estivo vero e proprio. Il club nerazzurro ha bisogno di registrare a bilancio plusvalenze per circa 30 milioni di euro per potersi muovere con discreti margini sulle trattative in entrata, considerando anche i successivi introiti dalla partecipazione alla prossima Champions League. Tra i fronti aperti al capitolo cessioni, secondo quanto risulta a calciomercato.com è molto caldo l'asse col Monaco per il terzino brasiliano Dalbert.



L'INTER APRE - La società del Principato è alla ricerca di un rinforzo considerato più affidabile del connazionale Jorge, che si è spesso alternato nell'ultima stagione a Sidibé, costretto a trasferirsi sulla corsia opposta a quella di competenza per colmare le falle dell'ex Flamengo. Dalbert è un profilo noto, avendo già giocato in Ligue 1 con la maglia del Nizza, prima di trasferirsi all'Inter per 26 milioni di euro, bonus compresi. Il primo anno italiano del brasiliano non è stato però all'altezza delle aspettative; scarso minutaggio e poca fiducia da parte di Spalletti, frenato soprattutto dalle sue difficoltà in fase difensiva. L'Inter non chiude in assoluto a una partenza, ma non può permettersi di mettere a bilancio una minusvalenza, ragion per cui l'unica soluzione possibile è un prestito oneroso, magari con diritto di riscatto.



IL PREZZO - Il club di Corso Vittorio Emanuele chiede circa 3 milioni di euro per lasciar partire Dalbert, seguito con grandissima attenzione soprattutto dal Monaco ma accostato nelle scorse settimane anche al Borussia Dortmund. Obiettivo 30 giugno per l'Inter, col terzino brasiliano che potrebbe essere uno dei primi a fare le valigie.