Luciano Spalletti e Piero Ausilio studiano l’Inter del futuro, tra riunioni di mercato e le priorità del club di corso Vittorio Emanuele, impegnato a rispettare i vincoli del Fair play finanziario, che impongono di raggiungere il pareggio in bilancio entro la fine del mese di giugno. Le energie del club, quindi, sono principalmente indirizzate al conseguimento di tale obiettivo e l’idea dei nerazzurri è quella di cedere qualche giovane talento come Emmers e Pinamonti, che potrebbero garantire buone plusvalenze.



Ma ovviamente Ausilio si muove anche per organizzare il mercato in entrata: piacciono Barrow e Barella, colpi in prospettiva, ma anche Chiesa e Kluivert. Di questo e tanto altro ha parlato Pasquale Guarro, inviato Inter, nel video in diretta Facebook con tutti i tifosi dell’Inter.