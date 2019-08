Una notizia che arriva dalla Francia e che rischia di complicare ancora di più i piani del Milan: il Monaco sta cedendo Radamel Falcao al Galatasaray ed è pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni per liberare Wissam Ben Yedder dal Siviglia. L’operazione si chiuderà questa settimana, con le parti che hanno raggiunto l’accordo per un quinquennale. L’Equipe rivela che potrebbe entrare nell'affare quel Rony Lopes che piace anche alla Roma. Jorge Mendes e Maldini speravano in una riapertura della trattativa con il club monegasco per André Silva ma adesso le chances sono basse.



SILVA BLOCCA IL MILAN - Dalla cessione di André Silva il Milan conta di recuperare le risorse necessarie per sbloccare l'affare Correa. Dopo i dubbi sul Wolverhampton e il 'giallo' con il Monaco, c'è il rischio di non trovare una sistemazione all'attaccante portoghese. Che ha confermato il suo momento involutivo anche nell'amichevole contro i modesti kosovari del Feronikeli. Mendes ha promesso al club rossonero di trovare una squadra in grado di soddisfare le richieste economiche, ovvero non meno di 25 milioni. Ma il tempo passa e le opzioni vanno via via scemando. La speranza ora ricade sul Valencia che potrebbe virare su André Silva una volta ultimata la cessione di Rodrigo all'Atletico Madrid.